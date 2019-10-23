В Иркутске ограничат движение по улице Красноармейской

Из-за земляных работ по вскрытию тепловой сети для проведения восстановительных работ в период с 10.00 часов 24 октября до 16.00 часов 29 октября будет ограничено движение по левой полосе проезжей части улицы Красноармейской от перекрестка с улицей Дзержинского до дома №8, сообщает пресс-служба ПАО «Иркутскэнерго».
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В Иркутске ограничат движение по улице Красноармейской23 октября 2019
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