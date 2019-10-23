Сбербанк профинансировал инвестиционный проект по производству пеллет в Забайкалье

Сбербанк в Забайкальском крае выдал первый инвестиционный кредит компании-резиденту Территории Опережающего Развития (ТОР) – ООО группа «Инновация». Предприятие планирует создать на территории г. Читы производство пеллет – экологически чистого вида топлива с высокой продолжительностью горения.

«Новое производство будет актуально для Читы и для всего Забайкальского края. Это возможность сохранить живой лес от вырубки и возможность сократить масштаб загрязнения окружающей среды от отходов деревообрабатывающего производства. Пеллеты относятся к возобновляемым источникам топлива, в отличие от угля, нефти или газа они, при использовании в целях отопления, сохраняют воздух чистым. Этот вид топлива не сопровождает смог, от него нет копоти и скажи. Кредит, который получила наша компания благодаря Сбербанку – это не только финансовая поддержка данного проекта, это еще и поддержка экологии края»- рассказал генеральный директор ООО Группа «Инновация» Леонид Кузьмицкий.

Территория опережающего социально-экономического развития «Забайкалье» создана по Постановлению Правительства РФ от 31 июля 2019 г.№ 988. В результате этого решения определены границы, виды экономической деятельности, при которых на территории действует особый правовой режим предпринимательской деятельности, и т.д. Создание ТОР направлено на развитие Забайкальского края, формирование конкурентных преимуществ для привлечения инвесторов и организацию дополнительных рабочих мест.

«Для нас очень важно поддержать участников ТОР на самом сложном, начальном, этапе запуска и реализации производства. Надеемся, что участие и поддержка банка в развитии проекта Группы «Инновация» даст хороший импульс для развития этого бизнеса, а также будет способствовать улучшению качества воздуха в регионе», - отметил и. о. управляющего Читинским отделением ПАО Сбербанк Игорь Тагиров.