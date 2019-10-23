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Семья из Иркутска заплатила за выезд из страны 6,6 млн рублей

23 октября 2019

Иркутяне оплатили задолженность по кредиту в размере 6,6 млн рублей, чтобы избежать ареста имущества и ограничения выезда за пределы РФ, сообщает УФССП по Иркутской области.

Хоть приставы и приезжали к должникам домой, застать их не удалось. Вразумить семью смог только доверенный представитель семьи, которому разъяснили возможные последствия нарушения закона.

Не желая наступления неблагоприятных последствий в виде ареста имущества и ограничения в праве выезда за границу, граждане перечислили всю сумму задолженности на счет банка.  

 


/ СИА /
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