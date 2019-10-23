На выставке «Агропромышленная неделя» в Иркутской области участвуют более 100 экспонентов

Кулинарные мастер-классы, выставка животных и многое другое на юбилейной, 25 выставке сельскохозяйственной продукции «Агропромышленная неделя». Мероприятие проходит в Иркутской области с 22 по 25 октября.

Попробовать и приобрести местную продукцию по ценам от производителей посетители могут на ярмарке «Урожайное Приангарье». Она развернулась на открытой площадке перед выставочным комплексом и будет работать все четыре дня выставки. Свою продукцию представляют 65 крестьянских (фермерских) и личных подсобных хозяйств области, 10 предприятий пищевой перерабатывающей промышленности.

На открытой площадке организована также выставка животных. Здесь можно увидеть норок, соболей и песцов, нутрий, кроликов, гусей, уток, куриц, индеек и цесарок.

В павильонах выставочного комплекса, помимо выставочных стендов участников, посетителей ждут кулинарные мастер-классы, дегустационный конкурс «Иркутская марка» и презентации продукции.

Обширная деловая программа выставки включает в себя заседание Союза сельских женщин, круглые столы, посвященные актуальным вопросам развития АПК.

Традиционно, завершится «Агропромышленная неделя» торжественным собранием, посвященным Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. На нем подведут итоги ежегодного Областного трудового соревнования в сфере АПК – наградят аграриев, продемонстрировавших в 2019 году лучшие результаты в профессии.