СК отправил под суд руководство центра «Гравитация» по делу о пожаре в иркутском «КомсоМолле»

В Иркутске перед судом предстанут руководители научно-развлекательного центра «Гравитация» Наталья и Олег Соболевы и несовершеннолетний ведущий шоу, где при проведении научно-развлекательных опытов произошел взрыв и пострадали восемь детей.

Как сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко, расследование уголовного дела завершено. Руководству «Гравитации» и подростку-ведущему предъявлено обвинение в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, предназначенных для детей в возрасте до шести лет, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека – пункты «а», «б», «в» части 2 статьи 238 УК РФ.

Напомним, по версии следствия в Иркутске с августа 2017 по июнь 2018 года директор ООО «Кайзен» Наталья Соболева, технический директор ООО «Кайзен» Олег Соболев, несовершеннолетний ведущий шоу этой организации совместно с ассистентом ведущего шоу Ангелиной Лоскутовой в нарушение требований противопожарного режима в Российской Федерации демонстрировали в закрытом помещении – научно-развлекательном центре «Гравитация» – детям и их родителям опыты с применением открытого огня.

Днем 1 июня 2018 года в присутствии 50 зрителей, в том числе детей, они проводили очередную демонстрацию химических опытов в помещении научно-развлекательного центра «Гравитация» в ТРК «КомсоМолл» с применением открытого огня. В ходе этого мероприятия произошло возгорание паровоздушной смеси, начался пожар. Восемь детей в возрасте от 5 до 13 лет получили ожоги различной степени тяжести.

– Собранные следственным органом доказательства явились достаточными для утверждения заместителем генерального прокурора Российской Федерации обвинительного заключения и направления уголовного дела в суд. Уголовное дело в отношении Ангелины Лоскутовой выделено из этого уголовного дела и ранее направлено в тот же суд для рассмотрения по существу. В отношении нее уже постановлен обвинительный приговор, – сообщила Светлана Петренко.