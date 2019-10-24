Что изъяли таможенники Иркутской области в 2019 году

В список попали табачные изделия, алкоголь, холодное оружие, лекарственные препараты и спортивный инвентарь.

За январь-июль 2019 года в отношении пассажиров международных авиарейсов Иркутская таможня возбудила 307 дел об административных правонарушениях. Граждане не подают таможенные декларации на коммерческие партии товара; не соблюдают запреты и ограничения, связанные с ввозом из-за рубежа некоторых товаров, таких как табак и табачные изделия, алкоголь, холодное оружие, лекарственные препараты.

Также за 9 месяцев Иркутской таможней при осуществлении таможенного контроля, в том числе, во взаимодействии с правоохранительными органами, было выявлено и изъято около 31,5 тысячи единиц различной контрафактной продукции незаконно маркированной известными торговыми знаками (к примеру, водка «Парламент», парфюмерия с торговыми знаками «KENZO», «CHANEL», «LACOST» и др., спортивный инвентарь с товарным знаком «NIKE», часы с маркировкой «Dior», «Hublot», «Chopard», «Patek Phillippe» и прочие товары).