Иркутская таможня: внешнеторговый оборот в регионе вырос на 8,5% до 5,1 млрд долларов США

Внешнеэкономическая деятельность участников ВЭД в регионе Иркутской таможни в январе-сентябре 2019 года обеспечила 32,1% стоимостного товарооборота Сибирского региона (за аналогичный период 2018 г.- 31,5%). Об этом 23 октября сообщили руководители Иркутской таможни на пресс-конференции, посвященной Дню таможенника РФ.

При этом стоимостном объем экспорта составил 37,7%; импорта - 16,6% (за 9 мес. 2018 г. объем экспорта- 37,5%, импорта - 15%).

За отчетный период таможенное декларирование товаров в регионе деятельности Иркутской таможни осуществляли 1154 участника внешнеэкономической деятельности (+29 %), за аналогичный период 2018 года- 807 участников ВЭД.

При этом декларировали вывозимые товары 686 участников ВЭД - фирм и организаций (за 9 мес. 2018г. – 593); ввозимые товары - 545 участников ВЭД (за 9 мес. 2018г. – 266).

За январь-сентябрь 2019 года таможенные пошлины, налоги и иные платежи, перечисленные Иркутской таможней в федеральный бюджет составили более 15 млрд рублей, что на 5,7 млрд рублей превышает объем перечислений аналогичного периода прошлого года.

За январь-сентябрь 2019 года внешнеторговые взаимоотношения были установлены с 93 странами (в аналогичном периоде 2018г. - с 85 странами), из которых 87 – это страны дальнего зарубежья.

Китай - крупнейший торговый партнер, при этом, по итогам 9 месяцев 2019 года в регионе деятельности Иркутской таможни отмечается увеличением объёма импорта товаров из КНР по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 48% - с 183 до 271 млн долларов США. Вывоз товаров в Китай в регионе Иркутской таможни сократился к январю-сентябрь 2018 года на 20% и в стоимостном выражении составил 1,3 млрд долларов США (за 9 мес. 2018г.- 1,7 млрд долларов США).

Основными торговыми партнёрами в экспортных операциях также являются Швейцария, Япония, Нидерланды, Республика Корея, Италия, Польша, Индия. В импортных операциях лидирует Украина – товарооборот из которой за 9 месяцев 2019г. в стоимостном выражении составил 375 млн долларов США. Среди лидеров по объему импорта также Китай, Австралия, Финляндия, Бразилия, США, Ямайка, Ирландия и другие страны.

В стоимостном выражении внешнеторговый оборот в регионе деятельности таможни за отчетный период составил около 5,1 млрд долларов США (9 мес. 2018 г. - около 4,7 млрд долларов США). На долю экспорта из общего объема товарооборота пришлось более 3,8 млрд. долларов США (что сопоставимо с аналогичным периодом прошлого года ); внешнеторговый объем импорта по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличился с 907 млн долларов США до 1,3 млрд долларов США.

В январе-сентябре 2019 года общий физический объём внешнеторгового оборота составил более 10 млн тонн и остался примерно на уровне аналогичного периода прошлого года (экспорт - более 8,6 млн тонн; импорт - более 1,7 млн тонн).