Иркутяне оценили «стоимость собственной жизни» в 4,9 млн рублей

Исследование, посвященное оценке справедливой и достаточной суммы для страхования жизни, провела СК «Сбербанк страхование жизни», дочерняя компания Сбербанка. Россияне оценили справедливую и достаточную сумму для страхования жизни в среднем в 5,8 млн рублей. А вот иркутяне оценили свою жизнь только в 4,9 млн рублей. По мнению респондентов, такой суммы хватит для поддержания устойчивого уровня благополучия российской семьи при наступлении страхового случая или по окончании договора страхования жизни. Самая высокая оценка «стоимости жизни» — у состоятельных мужчин в возрасте до 30 лет, проживающих в Москве, Санкт-Петербурге или Владивостоке.

Средний размер страховой суммы сильно отличается в разных социально-демографических группах и напрямую зависит от материального положения. Наименее состоятельные люди, которым, по их оценке, «денег хватает только на питание», считают достаточной страховую сумму 2,4 млн рублей, а состоятельные россияне, «способные купить все, что считают нужным», — 13,3 млн рублей.

С возрастом оценка достаточной суммы для страхования жизни снижается: для молодых людей в возрасте 18–30 лет она составляет 6,9 млн рублей, а для людей старше 60 лет — 4,5 млн рублей. Меняется оценка «стоимости жизни» также в зависимости от образования и гендерных различий. Если для россиян с незаконченным высшим образованием достаточная страховая сумма — 4,5 млн рублей, то для респондентов с высшим и послевузовским образованием — 6,9 млн рублей. У мужчин справедливая страховая сумма составляет 6,8 млн рублей, у женщин — 4,6 млн рублей.

Таким образом, выше всего достаточную сумму для страхования жизни оценивают представители наиболее состоятельной группы населения (13,3 млн рублей), молодые люди в возрасте до 30 лет и обладатели высшего и послевузовского образования (по 6,9 млн рублей). В региональном разрезе самая высокая оценка — в Москве (8 млн рублей), Санкт-Петербурге (7,2 млн рублей) и Владивостоке (7 млн рублей).

Виктор Дубровин, заместитель генерального директора «Сбербанк страхование жизни»:

«Очень важный для нас вывод из этого опроса заключается в том, что у россиян есть понимание необходимости страхования на случай причинения вреда жизни и здоровью. И мы видим, что люди считают правильным страховаться на большие суммы. К сожалению, пока целевые показатели по сумме страхования заметно отличаются от того, что мы видим на практике. Так, в нашем портфеле договоров, заключенных на индивидуальных условиях, то есть за исключением стандартизированных ʺкоробочныхʺ продуктов, страховая сумма примерно по 80% полисов не превышает 2 млн рублей. Договоров со страховыми суммами от 5 млн рублей и выше — около 5%. Конечно, клиенты заключают договоры и с действительно значимыми страховыми суммами — в размере 10 млн, 15 млн, 20 млн, 30 млн рублей и выше, но в общем количестве число таких договоров пока не значительно. Мы рассчитываем, что разрыв между оценкой россиянами достойных страховых сумм и теми суммами, на которые они на практике заключают договоры страхования, будет сокращаться по мере роста доходов населения. По последним данным Росстата, реальные зарплаты и реальные доходы населения медленно, но увеличиваются. Значительные, достойные выплаты по страхованию жизни или страхованию от несчастных случаев позволяют самим пострадавшим или их близким поддерживать нормальный уровень благополучия и в определенной степени компенсировать ущерб, причиненный жизни и здоровью. Выплаты по договорам страхования — это социальные гарантии поддержания достойного уровня и качества жизни даже в сложных ситуациях».

Исследование проводилось летом-осенью 2019 года в городах с населением более 500 тысяч человек и в Севастополе. В каждом городе было опрошено 400–500 респондентов по выборке, репрезентативно отражающей социально-демографический состав населения.