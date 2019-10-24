Основной статьей экспорта Иркутской области стала древесина и металлы

Помимо древесины, Прибайкалье экспортирует еще и целлюлозно-бумажными изделия, металлы и изделия из них. Удельный вес древесины и целлюлозно-бумажных изделий составил 48% от объема экспортных операций, металлов и изделий из них – 44% . Об этом 23 октября сообщили руководители Иркутской таможни на пресс-конференции, посвященной Дню таможенника РФ.

Всего за январь- сентябрь 2019 года из Иркутской области было экспортировано более 9,9 млн кубометров древесины, из них 78% или более 7,7 млн кубометров - обработанные лесоматериалы.

Из общего количества экспортированной древесины на таможенных постах Иркутской таможни 401 лесоэкспортером - фирмами и организациями было продекларировано 8,4 млн кубометров леса и лесоматериалов (9 мес. 2018 - 9,3 млн кубометров), загруженного в более 112 тысяч транспортных средств (вагоны, контейнеры, платформы, автофуры).

При этом экспорт круглого леса в регионе деятельности Иркутской таможни по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сократился на 29 % до 1,7 млн кубометров. Круглый лес вывозили 128 участников ВЭД; пиломатериалы - 384.

Необходимо отметить, что из региона также отгружали лес и лесоматериалов, таможенное оформление которых осуществлялось в иных таможенных органах. Так, в Омской, Новосибирской, Томской таможнях, в январе-сентябре 2019 года было продекларировано более 898 тыс. кубометров леса и лесоматериалов, экспортируемого из Иркутской области (из них, 244 тыс. кубометров круглого леса и более 654 тыс. кубометров пиломатериалов).

Кроме того, за отчетный период экспорт леса и лесоматериалов из региона в страны Евразийского экономического союза в целом составил 656 тыс. кубометров (из них, 242 тыс. кубометров - круглый лес; 414 тыс. кубометров - пиломатериалы).