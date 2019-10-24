Химическая промышленность стала основной статьей импорта в Иркутскую область

Импортные поставки в Иркутскую область представлены, в основном, продукцией химической промышленности, машиностроительной продукцией. Об этом 23 октября сообщили руководители Иркутской таможни на пресс-конференции, посвященной Дню таможенника РФ.

Удельный вес продукции химической промышленности составил 68% от объёма импортных операций, машиностроительной продукции – 22%.

В целом, в регионе деятельности Иркутской таможни сохраняется экспортная направленность внешнеторговой деятельности, которая по итогам 9 месяцев составила 74 % в стоимостном объеме внешнеторговых операций.