Эффективность нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» будут повышать системно

Об этом сказал первый заместитель Губернатора – Председатель Правительства Иркутской области Руслан Болотов. На заседании заместитель пояснил, что для достижения целевых показателей, установленных Указом Президента Российской Федерации, необходим контроль за качеством выполнения работ подрядчиками, выполнение всех сопутствующих мероприятий и постоянный анализ причин аварийности.

Заместитель министра строительства, дорожного хозяйства Иркутской области Евгений Липатов рассказал, что в настоящее время проходит государственную экспертизу проектная документация на создание региональной автоматизированной системы весогабаритного контроля на автодорогах общего пользования межмуниципального значения «Иркутск – Усть-Ордынский – Жигалово» на 47 км, «Иркутск – Оса – Усть-Уда» на 21 км, «Иркутск – Большое Голоустное» на 19 км. На реализацию регионального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» в 2019 году предусмотрено 171 тыс. рублей за счет средств областного бюджета.

В рамках госпрограммы Иркутской области «Обеспечение мер противодействия чрезвычайным ситуациям природного и техногенного характера, построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на 2018-2024 годы» на автомобильных дорогах Иркутской области запланирована модернизация (устройство) светофорных объектов и нерегулируемых пешеходных переходов, в том числе прилегающих к организациям дошкольного, школьного или дополнительного образования. Для этого предусмотрены средства освещения, искусственные дорожные неровности, светофоры, системы светового оповещения, а также установка недостающего барьерного ограждения на автомобильных дорогах общего пользования.

Кроме того, в четвертом квартале 2019 года предполагается завершить устройство 20 остановочных пунктов на автомобильных дорогах общего пользования.