Россияне все меньше смотрят на цены в магазинах

Исследование потребительского поведения, которое провели X5 Retail Group, показал, что россияне стали обращать меньше внимание на цены. Теперь покупатель стал более требователен к комфорту и удобству, рассказал в интервью РБК главный исполнительный директор X5 Игорь Шехтерман.
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Значимость цена при совершении покупок за последние семь лет значительно снизилась. По данным собственной аналитики крупнейшего российского ритейлера X5 Retail Group (сети «Пятерочка», «Перекресток», «Карусель») и агрегированных данных исследовательской компании «Ромир», с 2012 года ее значение снизилось на 7 пунктов. Ритейлеры замечают, что для покупателей все более важным становится фактор удобства.
«Со времен Римской империи цели и ожидания покупателя от торговли не изменились: ему важны расположение, цены и ассортимент. Но значимость критериев меняется», — говорит Шехтерман и приводит данные: если в 2012-м значимость цены составляла 60%, то сегодня уже 53%. По прогнозу ретейлера, в 2023 году значение этого фактора снизится примерно до 50%. При этом если в 2012 году значимость фактора удобства составляла 32%, то в 2023-м будет уже 45%.
«Это критерий, который меняет весь ритейл», — убежден Игорь Шехтерман