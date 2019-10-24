Россияне все меньше смотрят на цены в магазинах

Исследование потребительского поведения, которое провели X5 Retail Group, показал, что россияне стали обращать меньше внимание на цены. Теперь покупатель стал более требователен к комфорту и удобству, рассказал в интервью РБК главный исполнительный директор X5 Игорь Шехтерман.

Значимость цена при совершении покупок за последние семь лет значительно снизилась. По данным собственной аналитики крупнейшего российского ритейлера X5 Retail Group (сети «Пятерочка», «Перекресток», «Карусель») и агрегированных данных исследовательской компании «Ромир», с 2012 года ее значение снизилось на 7 пунктов. Ритейлеры замечают, что для покупателей все более важным становится фактор удобства.

«Со времен Римской империи цели и ожидания покупателя от торговли не изменились: ему важны расположение, цены и ассортимент. Но значимость критериев меняется», — говорит Шехтерман и приводит данные: если в 2012-м значимость цены составляла 60%, то сегодня уже 53%. По прогнозу ретейлера, в 2023 году значение этого фактора снизится примерно до 50%. При этом если в 2012 году значимость фактора удобства составляла 32%, то в 2023-м будет уже 45%.

«Это критерий, который меняет весь ритейл», — убежден Игорь Шехтерман