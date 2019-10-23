Более 800 млн. рублей направят на поддержку предпринимателей пострадавших от паводка

Минэкономразвития Иркутской области разработало целый ряд мер поддержки предпринимателей в территориях, пострадавших от паводка. В настоящее время ведется активная работа по предоставлению этих мер.

Так, пострадавшим субъектам малого и среднего предпринимательства (СМСП) выплачиваются субсидии в размере 200 тыс. рублей на одного получателя. На указанные цели в областном бюджете предусмотрено 94,9 млн рублей. На данный момент 462 предпринимателя получили данную выплату. По состоянию на 23 октября в министерство поступило 1148 заявлений СМСП о предоставлении субсидий (включая повторные обращения), из них принято решение о предоставлении субсидий по 501 заявлению на общую сумму 100,2 млн рублей.

Также министерство планирует предоставление субсидий на компенсацию понесенных затрат и субсидирование части затрат пострадавших СМСП для возобновления их деятельности. Общий объем финансирования составляет 500,5 млн рублей, в том числе 500 млн рублей – из федерального бюджета.

Прием документов от предпринимателей ведется с 4 октября по 7 ноября, для предоставления субсидий приняты все необходимые нормативные акты. Средства субсидии предприниматели могут направить на приобретение основных средств, ремонт оборудования, нежилых помещений, зданий, сооружений, принадлежащих предпринимателям на праве собственности, внесение арендной платы по договорам аренды нежилых помещений, зданий, сооружений, используемых для возобновления деятельности. Максимальный размер субсидии в отношении одного СМСП составляет 1,5 млн рублей, но не более 99,9 процентов затрат.

Для оказания финансовой поддержки пострадавшим предпринимателям министерством экономического развития была обеспечена докапитализация Фонда микрокредитования Иркутской области на сумму 150 млн рублей, за счет чего предоставлены микрозаймы 45 пострадавшим СМСП на сумму 91,5 млн рублей по процентной ставке 1% годовых.

Общий объем финансирования мероприятий, направленных на поддержку пострадавших субъектов малого и среднего предпринимательства, составит более 800 млн рублей.

Кроме того, подготовлена программа экономического развития территорий, пострадавших от паводка. Объем инвестиций составит около 16 млрд рублей, предполагается создание почти 2800 рабочих мест.