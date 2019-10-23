Ликвидацию последствий воздействия отходов БЦБК и Усольехимпрома обсудили в Министерстве природных ресурсов в Москве

Новый подрядчик по ликвидации последствий негативного воздействия отходов БЦБК будет определен до конца октября 2019 года. Об этом сообщил первый заместитель Губернатора - Председатель Правительства Иркутской области Руслан Болотов. Этот вопрос он обсудил с Министром природных ресурсов и экологии РФ Дмитрием Кобылкиным на встрече в Москве.

Напомним, что АО «Росгеология», которое на сегодняшний день является единственным подрядчиком по выполнению вышеуказанных работ, до сих пор не предоставило технического решения по утилизации шлам-лигнина, откорректированной проектной документации и ряда других документов. А это является существенным нарушением контракта. Со стороны заказчика - регионального министерства природных ресурсов и экологии - неоднократно направлялись претензионные письма в адрес подрядчика. Однако результатов это не принесло.

Кроме того, на встрече с Дмитрием Кобылкиным Председатель Правительства Иркутской области Руслан Болотов обсудил судьбу другого, не менее важного для региона промышленного объекта - ООО «Усольехимпром». В федеральном Министерстве видят два пути решения вопроса: передача земель, на которых располагается цех ртутного электролиза, в федеральную собственность; либо - в региональную собственность для последующего проведения всех необходимых работ в рамках национального проекта «Чистая страна», сообщает пресс-служба Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области.