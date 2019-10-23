Иркутяне получают выписку из реестра недвижимости за несколько секунд

Федеральная кадастровая палата подвела итоги работы сервиса по выдаче сведений из Единого государственного реестра недвижимости, запущенного в пилотном режиме в сентябре 2019 года. С момента запуска в режиме онлайн россиянам было выдано около десяти тысяч выписок об объектах недвижимости в 51 регионе.

Почти половина предоставленных сведений – выписки об основных характеристиках и зарегистрированных правах. Также граждане получили более двух тысяч выписок об объекте недвижимости, почти столько же - кадастровых планов территорий. Больше всего заявителей интересовала недвижимость Красноярского и Пермского краев, Омской, Тюменской, Калининградской, Липецкой, Тверской и Иркутской областей, Чувашской республики и Ульяновской области.

Среднее время, затраченное пользователем на получение выписки, составляет восемь минут, включая поиск и ожидание оплаты. Средняя скорость оказания госуслуги (т.е. само предоставление выписки) – 21 секунда. При этом сейчас в соответствии с законодательством выдавать сведения об объектах недвижимости ведомство должно в течение трех суток.

«SPV-сервис синхронизирован с Единой системой идентификации и аутентификации, что позволяет гражданам пользоваться сервисом, авторизовавшись с помощью портала Госуслуг. Кроме того, внести оплату можно дистанционно благодаря сотрудничеству с банком-эквайером. После подтверждения оплаты заявитель получает заказанную выписку в среднем в течение 21 секунды», - рассказал замглавы Федеральной кадастровой палаты Павел Чащин.

Кадастровая палата планирует расширять функционал сервиса: например, будет добавлена возможность загрузки файлов со списком интересующих гражданина объектов и автоматического оформления запроса по ним. В то же время, архитектура платформы, разработанная по принципу интернет-магазина, позволяет легко заказать до тысячи выписок за одну сессию.