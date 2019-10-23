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На лихача, сбившего пенсионерку в Ангарске, завели дело

23 октября 2019

В настоящее время 34-летний безработный помещен под арест на 15 суток. Автомобиль изъят и находится на специализированной стоянке. Об этом сообщает ГУ МВД по Иркутской области

Следственными органами возбуждено уголовное дело по п. «б» части 2 статьи 264 Уголовного Кодекса Российской Федерации «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, сопряженное с оставлением места его совершения».  Статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.

 


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