На лихача, сбившего пенсионерку в Ангарске, завели дело

В настоящее время 34-летний безработный помещен под арест на 15 суток. Автомобиль изъят и находится на специализированной стоянке. Об этом сообщает ГУ МВД по Иркутской области

Следственными органами возбуждено уголовное дело по п. «б» части 2 статьи 264 Уголовного Кодекса Российской Федерации «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, сопряженное с оставлением места его совершения». Статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.