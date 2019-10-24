Количество частных интернет-продавцов растет быстрее, чем количество покупателей

Рынок торговли между частными лицами в интернете в денежном эквиваленте вырос на рекордные 92,5% за 2 года - 568 млрд руб. в 2019 г. против 295 млрд в 2017 г. Таковы итоги исследования Авито и Data Insight.

Другой интересный тренд: количество частных продавцов растет быстрее, чем количество покупателей. В 2019 году количество продавцов и покупателей составило 14 и 12 млн соответственно; два года назад аналогичное соотношение было 8 к 10 млн. Также продавцы стали чаще продавать товары за пределы своего населенного пункта и региона и чаще пользоваться услугами доставки.

Доля частных продавцов от интернет-пользователей в целом выросла с 9 до 14% за 2 года, а количество продаж на одного продавца увеличилось с 1 до 1,3 в месяц. Половина из числа тех, кто совершал частные продажи в интернете в течение полугода, за этот период времени совершила одну-две продажи.

Продавцов по-прежнему больше среди молодой аудитории: основная возрастная категория продавцов, как и ранее - 25-34 года, но ее доля сократилась с 47% в 2017 до 37% в 2019. При этом на 8 пунктов увеличилась доля более возрастной категории (35+) и незначительно, на 2 пункта – доля молодой аудитории 18-24 года. Интересно, что похожая ситуация наблюдается среди покупателей: доля ядра аудитории (25-34 года) уменьшилась на 6 пункта, при этом доля более возрастной категории выросла на 4 пункта, а более молодой – на 2 пункт Наблюдается практически равное распределение продавцов по полу: в 2019 году это 53% мужчин и 47% женщин, 76% из которых обладают средним уровнем дохода, 16% - высоким, а 8% - низким. Таким образом, «средний» частный продавец сегодня – это семейный мужчина в возрасте 30+ лет со средним уровнем дохода.

Еще один интересный тренд – доля продаж новых товаров выросла с 27% в 2017 году до 29% в 2019 году.

Самой популярной категорией товаров, предлагаемых частными продавцами, остались «электроника и бытовая техника» (23% продаж), «одежда и обувь» (18%) и «детские товары» (16%). За ними идут «автозапчасти», «товары для дома», «спорт и отдых» и «животные и растения».