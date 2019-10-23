Многодетные семьи, пострадавшие от наводнения в Иркутской области, получат по 1 млн рублей

Многодетные семьи, в которых под опекой находятся пять и более детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилье которых частично пострадало или было полностью разрушено в результате летнего наводнения, получат по миллиону рублей из бюджета Иркутской области. Об этом на заседании Клуба публичной политики заявил Губернатор Иркутской области Сергей Левченко.

Для получения выплаты многодетным семьям, которые являются собственниками жилья, утраченного или повреждённого во время наводнения в Иркутской области, необходимо до 30 ноября 2019 года обратиться в Управление социальной защиты населения по месту жительства или пребывания.

Им нужно представить документы, удостоверяющие личность, свидетельства о рождении или паспорта детей, документы на право собственности пострадавшего жилого помещения. Заявление и документы могут быть предоставлены как во время личного обращения в учреждение, так и через организации почтовой связи, либо в форме электронных документов.