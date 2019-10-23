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Сергей Левченко обещает вернуть Иркутску прямые выборы мэра

23 октября 2019

О таком намерение заявил Губернатор Иркутской области Сергей Левченко на встрече «Клуба публичной политики» 23 октября. Сообщает ИА "Альтаир".

– Кто интересуется прямыми выборами, должен знать, что я дважды обращался к прошлому созыву ЗС с этим вопросом. Большинство – депутаты от «Единой России» – мои инициативы отклоняло. Я и к этому созыву обращался, и позиция моя не поменялась. Но вы должны знать, что я верну Иркутску прямые выборы мэра, – отметил Сергей Левченко.

Законодательное собрание Иркутской области на сессии в сентябре 2019 года приняло законопроект, который предполагает, что дума будет выбирать мэра из из числа кандидатов, которых представит конкурсная комиссия из представителей губернатора и думы. 


/ СИА /
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