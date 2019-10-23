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Сергей Левченко опроверг слухи о возможной отставке

23 октября 2019

Губернатор Иркутской области во время встречи 23 октября в Клубе публичной политики прокомментировал слухи о возможной отставке, сообщил корреспондент ИА «ИрСити», присутствовавший на мероприятии.

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Медиахолдинг РБК 29 сентября со ссылкой на анонимные источники заявил о планируемой осенью отставке Сергея Левченко. В пресс-службе областного правительства 30 сентября назвали эту информацию не имеющей оснований.

Левченко заявил, что кампания против него заказана теми организациями, которые он заставил платить деньги в бюджет Иркутской области, однако конкретных названий он не сказал. «Я бы с удовольствием назвал, кто заказал, но, когда они ведут эти переговоры, они меня не приглашают», – пояснил он.

 

 


/ СИА /
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