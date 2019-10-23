Азиатско-Тихоокеанский Банк стал официальным спонсором турнира по современному панкратиону в г. Хабаровск и Комсомольск-на -Амуре

В городах Хабаровск и Комсомольск-на-Амуре АТБ стал официальным Банком турнира по современному панкратиону, который в зрелищных поединках собрал как профессиональных бойцов, так и любителей данного вида спорта.

5 октября в г. Хабаровске состоялся турнир по панкратиону «MFP. Young blood-2». В нем приняли участие молодые спортсмены, начинающие свой профессиональный путь. На турнир была приглашена специальная гостья из Москвы - чемпионка мира по кикбоксингу, чемпионка Европы по боксу, чемпионка мира по тхэквондо Светлана Андреева.

Также 19 октября в Комсомольске-на-Амуре прошел международный турнир «Битва-на-Амуре 4». В нем приняли участие бойцы из Абхазии, Дагестана, Хабаровского края, Приморского края, Сахалинской области , Республики Саха (Якутия), Амурской области. Турнир прошел в спортивном комплексе «Орлан», который стал центром жарких событий и бескомпромиссных поединков. Неравнодушные к данному виду спорта зрители не сдерживали эмоций, постоянно подбадривая спортсменов в октагоне.

- Мы не в первый раз поддерживаем подобные мероприятия. Совсем недавно АТБ выступил официальным партнером финала Открытой Лиги Единоборств – Москва - Сибирь. Являясь Банком с мультирегиональной сетью, мы понимаем и видим, как сложно спортсменам, особенно в небольших, отдаленных районах и городах пробиваться в высшие лиги и заявлять о себе на всю Россию. Наша задача — это популяризировать спорт среди молодежи. И главным фактором такой популяризации является проведение турниров, соревнований, чемпионатов. Но, к сожалению, не все регионы имеют достаточные административные и материальные ресурсы. АТБ как один из крупных российских Банков стремится помочь своим регионам в развитии и поддержании спорта. Увидев огромное количество зрителей, совсем молодых и уже опытных спортсменов, накал эмоций, и радость победы, мы еще раз убедились насколько важна такая поддержка, - рассказал Председатель Правления Азиатско-Тихоокеанского Банка Сергей Аврамов.