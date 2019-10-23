Новости

Сбербанк погасил очередной выпуск инвестиционных облигаций для корпоративных клиентов

23 октября 2019

Сбербанк погасил выпуск инвестиционных облигаций (ИОС) со сроком обращения 31 день. Выпуск был организован специально для корпоративных клиентов. Дата погашения — 18 октября 2019 г.

Доходность данного выпуска ИОС составила 0,646% (7,605% годовых). ИОС для юридических лиц выпущены с условным купоном, зависящим от значения курса доллара США к рублю.

Условный купон выплачивался инвесторам за те дни, когда курс доллара США к рублю находился в коридоре +1 руб./-0,5 руб. от начального курса. Начальный курс валютной пары, установленный Центральным банком РФ, определялся в дату размещения облигации.

17 сентября 2019 года ИОС приобрели 27 корпоративных клиентов на общую сумму 425 млн рублей. По итогам выпуска инвесторы, вложившие средства в корпоративные ИОС, получили доход, более чем в полтора раза превысивший доходность депозита для юридических лиц на момент размещения (от 4,8% до 5,1%).

Андрей Шеметов, вице-президент, директор Департамента глобальных рынков Сбербанка:

«Инвестиционные облигации Сбербанка — это очень удобный инструмент размещения временно свободных средств, который решает сразу две задачи: приносит компании повышенный доход и гарантирует возврат номинальной стоимости, минимизируя риски».

Инвестиционные облигации Сбербанка — долговые ценные бумаги ПАО Сбербанк. Их доходность зависит от динамики рыночной стоимости базового актива. В качестве такого актива могут выступать акции российских компаний, паи инвестиционных фондов, депозитарные расписки на ценные бумаги российских эмитентов, курсы валют, цены товаров и иные рыночные индикаторы.


/ СИА /
SIA.RU - Иркутский деловой портал


Реклама на сайте

#ibrif: Байкальский риск-форум 2019
«Мы здесь навсегда». Как построить бизнес, который будет жить долго
«Битва за персонал». ИНК рассказала, где искать кадры быстрорастущим компаниям
Пожары и бизнес: как научиться жить и работать в условиях задымления
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании