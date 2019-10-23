Сбербанк принял участие в саммите «Россия — Африка»

Сбербанк принял участие в саммите «Россия — Африка», который проходит в Парке науки и искусств «Сириус» в Сочи под сопредседательством Президента Российской Федерации Владимира Путина и Президента Арабской Республики Египет, Председателя Африканского союза Абдель Фаттаха ас-Сиси.

На пленарном заседании с участием первого заместителя Председателя Правления банка Александра Ведяхина «Компетенции России для Африки» обсудили, какие технологические решения могут способствовать росту благосостояния населения африканских стран, в каких сферах их внедрение может принести максимальный результат и как подготовить кадры для нового технологического витка.

Александр Ведяхин, первый заместитель Председателя Правления Сбербанка:

«Технологии меняют нашу жизнь каждый день. Нам нужно изменить свое мировоззрение и решить, как мы будем использовать огромные возможности, создаваемые цифровыми технологиями, важнейшей из которых является искусственный интеллект. Он находит самое широкое применение во всех сферах жизни. ИИ обеспечивает быстрое принятие оптимальных решений, основанных на анализе большого количества данных, и позволяет получить колоссальное преимущество в качестве и результативности.

ИИ применяется государством для решения глобальных задач. Осознавая важность развития технологий ИИ, многие страны уже приняли свои национальные стратегии, в том числе и Россия. Президентом России, Владимиром Владимировичем Путиным, 10 октября этого года была подписана национальная стратегия развития ИИ на период до 2030 года.

По разным прогнозам, объем мирового рынка искусственного интеллекта в 2020 году составит более 70 млрд долларов, африканский континент достигнет объемов, превышающих 170 млн долларов, а российский рынок превысит отметку в 470 млн долларов. Совместное развитие технологий с использованием ИИ имеет огромный потенциал для нашего совместного сотрудничества. На первый план выходят принципы ответственности, выраженной в социальной полезности и борьбе с дискриминацией, конфиденциальности, приватности и прозрачности. Вопросы ответственности напрямую подводят нас к вопросу безопасности и защиты в киберпространстве. За последние несколько лет интенсивно растет глобальная киберпреступность, атаки становятся более масштабными и опасными, нанося колоссальный ущерб мировой экономике. По оценкам международных экспертов, общие потери от кибератак в 2018 году только на африканском континенте составили 295 млн долларов, а в мировом масштабе более 1,5 трлн долларов. И если ничего не предпринимать, то уже через несколько лет ущерб достигнет 8 трлн долларов.

Однако, несмотря на рост киберугроз, мы понимаем, что будущее — за новыми технологиями, основанными в том числе на ИИ. Развитие технологий ИИ — это будущее не одной страны или компании, а всего человечества, и мы видим здесь огромный потенциал для взаимовыгодного сотрудничества».

Саммит «Россия — Африка» — это первое в истории российско-африканских отношений мероприятие такого уровня, на которое приглашены главы всех государств африканского континента, а также руководители крупнейших региональных объединений и организаций.