Сбербанк, РЭЦ, ВЭБ.РФ и Gemcorp Capital LLP подписали соглашение на сумму 5 млрд долларов США

На полях саммита «Россия — Африка» ПАО Сбербанк, АО «Российский экспортный центр», ГК «ВЭБ.РФ» и инвестиционная компания Gemcorp Capital LLP подписали рамочное соглашение о создании механизма финансирования торговли между Россией и странами Африки. Сумма договора составляет 5 млрд долларов США и отражает потребности российской и африканской сторон в совместных финансовых решениях.

Соглашение направлено на развитие сотрудничества со странами Африки путем организации механизмов кредитования совместных внешнеторговых проектов и открывает возможности увеличения объемов российского экспорта через финансовую поддержку поставок российских товаров на африканский континент, в том числе в Анголу, Эфиопию, Мозамбик, Зимбабве и другие африканские страны.

Александр Ведяхин, первый заместитель Председателя Правления Сбербанка:

«Соглашение направлено на создание инфраструктуры для продвижения российского экспорта в страны Африки и обеспечение финансирования поставок российских товаров на африканский континент. Сбербанк совместно с ГК ВЭБ.РФ, компанией Gemcorp Capital LLP и Российским экспортным центром планируют оказывать финансовую и консультационную поддержку проектам российских экспортеров, поставляющих отечественную продукцию самых различных отраслей: машинотехническое оборудование, с/х продукцию, удобрения и фармацевтическую продукцию. В последние годы российский экспорт в страны Африки показывал динамичный рост, а благодаря страховой поддержке Российского экспортного центра кредиты станут более доступными для российских экспортеров и их зарубежных партнеров».

Андрей Слепнев, генеральный директор Российского экспортного центра:

«Платформа позволит грамотно нивелировать риски при организации торговли со странами, в том числе по важным для международного сообщества поставкам. В свою очередь, мы намерены вовлечь в этот периметр как минимум десять стран и с их помощью открыть торговый коридор на африканский континент. Для российского бизнеса это создает уникальную возможность системно масштабировать присутствие в регионе и закрепиться на одном из перспективных и динамично развивающихся мировых рынков, открыв его для высокотехнологичного отечественного экспорта».

Даниил Алгульян, заместитель председателя ВЭБ.РФ:

«Россия заинтересована в новых рынках и новых проектах, а Африка обладает большим потенциалом для развития в ближайшие десятилетия. Поддержка российского несырьевого экспорта является одним из ключевых направлений деятельности группы ВЭБ. На сегодняшний день портфель ВЭБа по поддержке российского экспорта в Африку превышает 2 млрд долларов США. Мы готовы помогать российским компаниям в продвижении их товаров и услуг на этот рынок. В настоящее время ВЭБ рассматривает ряд проектов по развитию транспорта, в том числе железнодорожного. В проработке — проекты по поставке отечественного оборудования для создания промышленных производств. Приоритетными направлениями могут стать: энергетика, химическая и горнодобывающая промышленность, фармацевтика и здравоохранение, образование. Одним из наших ключевых партнеров на континенте выступает Афрэксимбанк».