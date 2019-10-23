«Школа 21» в Казани начинает очные встречи с будущими студентами

Образовательный проект Сбербанка «Школа 21», которая готовит программистов мирового уровня, начинает проводить очные встречи с кандидатами на обучение в Казани. Это заключительный этап отбора перед четырехнедельным «бассейном» — интенсивным курсом программирования, по итогам которого и будут определены студенты казанского филиала «Школы 21».

Всего на участие в отборе в Казани было подано более 8 тысяч заявок, игры на память и логику успешно прошло 1317 человек, 886 из них проживают за пределами столицы Татарстана. Подать заявки на участие в первом потоке отбора можно до 2 декабря на сайте 21-school.ru. Школа в Казани будет ежегодно выпускать до 500 программистов.

Отбор кандидатов состоит из четырех этапов: онлайн-игр, видеоинтервью, очных встреч и четырехнедельного «бассейна» (отборочный интенсив по программированию, который проходит непосредственно в «Школе 21»). По итогам отбора, который пройдет в два потока, возможность бесплатного обучения ИТ-технологиям по инновационной методике получит более 250 участников. Также участникам будет предоставлено общежитие. Всего за 2020 год «Школа 21» планирует принять не менее 500 участников в Казани.

«Школа 21» — уникальная образовательная инициатива, дающая возможность получить бесплатное образование в сфере программирования. Поступление в «Школу 21» не зависит от предыдущих знаний, опыта работы, умения программировать и наличия диплома. «Школа 21» работает по французской франшизе «Ассоциации 42», которая за последние шесть лет набрала невероятную популярность среди европейских, американских и отечественных ИТ-компаний и специалистов. Первая в России бесплатная школа программирования «Школа 21» открыта в Москве осенью 2018 года благодаря инициативе Сбербанка.

Средний возраст студентов «Школы 21» — 22 года, более четверти из них — девушки. Единственное ограничение при приеме студентов — возраст старше 18 лет. Обучение в «Школе 21» длится от 1,5 до 3,5 года, в учебном заведении отсутствуют преподаватели, не проводятся лекции и не выставляются оценки. Название школы отражает количество уровней подготовки и объем знаний, необходимые профессионалу в XXI веке. У студентов «Школы 21» есть возможность свободно переводиться и продолжать обучение по программе в кампусах в 12 странах мира. В свою очередь «Школа 21» уже приняла несколько иностранных студентов из зарубежных кампусов «Ассоциации 42». Также в «Школе 21» обучается более 30 иностранных граждан, прошедших конкурсный отбор в Москве.