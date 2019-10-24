ВТБ поддержал выставку «Союз молодежи» в Еврейском музее и центре толерантности

24 октября в Еврейском музее и центре толерантности для посетителей откроется выставка «Союз молодежи. Русский авангард 1909 — 1914», посвященная творческому объединению ключевых художников-авангардистов первой трети ХХ века. Генеральным спонсором проекта выступил банк ВТБ.

Экспозиция представит работы Казимира Малевича, Ольги Розановой, Елены Гуро, Владимира Татлина, Павла Филонова, Михаила Ларионова и других — всего порядка 80 произведений 35 художников петербургского общества «Союз молодежи» — первого официально зарегистрированного объединения художников авангарда в России. Посетителям будут представлены «Усовершенствованный портрет И.В. Клюна» Казимира Малевича, «Пир королей» Павла Филонова, «Лучистый пейзаж» Михаила Ларионова, а также немало не самых известных, но очень важных произведений этого периода. Работы для выставки предоставили 15 российских и зарубежных музеев, а также три частные коллекции.

«Петербургское общество под названием „Союз молодежи“ появилось в 1909 году и стало своеобразным революционным движением внутри современного художникам-авангардистам искусства. Рассматривать творчество художников, объединившихся под этим именем, никак не получится в отрыве от исторического контекста начала ХХ века, и нам показалась близкой идея кураторов погрузить посетителей выставки в атмосферу 1910-х с помощью произведений искусства, архивных документов и архитектурных деталей, передающих дух эпохи и авангардистского искусства. В рамках общебанковской программы „Культурная страна“ мы выступаем за системный подход и живо реагируем на просьбы партнеров поддерживать те проекты, которые, на наш взгляд, не просто рассказывают о том или ином периоде в искусстве, но и помогают лучше разобраться в истории нашей страны», — отметила Наталья Кочнева, старший вице-президент банка ВТБ.