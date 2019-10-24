Клиенты ПСБ станут обладателями карт из стратосферы Земли

ПСБ банк совместно с учеными-экспериментаторами - участниками проекта «Стратонавтика» проверил, выдержат ли карты ПСБ - Банка сильных людей испытание стратосферой. Для этого карты «Твой кэшбэк» на аэростате были подняты в стратосферу на высоту 31 км и находились там 194 минуты, затем благополучно вернулись обратно. Все этапы путешествия карт представлены в видеоролике в официальных аккаунтах банка: «ВКонтакте», «Одноклассники», Facebook, Instagram и Twitter.

После успешных испытаний 3 карты будут вручены победителям конкурса «В космос с ПСБ». Счастливчики получат карту с «космическим» уровнем кэшбэка – 10% на все покупки в течение трех месяцев после окончания акции. Условия конкурса простые: в период проведения акции с 1 октября до 30 ноября необходимо совершить по любой дебетовой карте ПСБ MasterCard наибольшее количество покупок на сумму от 300 рублей.

Те, кто активно поддержит акцию в соцсетях и поставит комментарий с хэштэгом #псбпервыйвкосмосе, получат шанс выиграть 10% кэшбэк в категории «Рестораны» в течении 2-х месяцев после окончания акции.

«Почему карты и стратосфера? Мы решили "проверить на прочность" карты ПСБ - Банка сильных людей в самых экстремальных условиях, – отметила директор департамента расчетных продуктов ПСБ Наталья Волошина. – Карты более чем успешно выдержали испытания, вернулись "заряженными" на финансовый достаток и позитив. Мы дополнили их условием с повышенным кэшбэком и предлагаем победителям конкурса воспользоваться преимуществами "космической" карты».

Этой осенью ПСБ предлагает держателям карт платежной системы Mastercard сразу несколько акций. Держатели карт получат приветственные бонусные баллы, баллы за подключение услуг и повышенный кэшбэк за активное использование карты.

Подробнее о конкурсе можно узнать по ссылке.

С условиями по дебетовым и кредитным картам ПСБ можно ознакомиться на сайте банка.