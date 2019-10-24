В Иркутске определили место для строительства нового спортивного комплекса

Муниципальный спортивный комплекс с профессиональным футбольным полем планируют возвести на полуострове Кирова в месте слияния рек Ангары и Иркута. Вопрос по софинансированию строительства из областного и федерального бюджетов обсудили мэр Иркутска Дмитрий Бердников и министр по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области Илья Резник.

– В соответствии с градостроительной документацией на данном земельном участке предусмотрено размещение спортивного объекта. Его площадь позволяет возвести подобный легкоатлетический комплекс. Мы готовы выполнять все необходимые условия, чтобы в Иркутске был построен такой важный объект. Со своей стороны не раз доказывали, что в городе есть потенциал, а наша работа по развитию спорта и созданию спортивных объектов масштабна и планомерна. Начиная с 2015 года в городе возведено и капитально отремонтировано пять крупных спортивных и оздоровительных комплексов, – подчеркнул мэр города.

Илья Резник отметил, что в министерстве уже рассмотрели вопрос выделения денежных средств на строительство крытого катка в пади Долгой и ФОКа на Баумана. Соответствующее изменение в региональном бюджете планируют рассмотреть на сессии Законодательного Собрания Иркутской области.

– В Иркутске делается многое для развития спорта, и наша задача в этом помогать. Что касается строительства легкоатлетического комплекса, то оно возможно в рамках стратегии развития футбола Российской Федерации и необходимо для создания в Иркутске Регионального центра подготовки футболистов. Первым этапом реализации проекта является наличие соответствующего земельного участка , – уточнил министр.