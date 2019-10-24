В Правительстве региона рассмотрели прогноз социально-экономического развития Иркутской области

Прогноз социально-экономического развития Иркутской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов рассмотрели сегодня на заседании Правительства региона, которое прошло под руководством первого заместителя Губернатора – Председателя Правительства Иркутской области Руслана Болотова.



В соответствии с Уставом региона, областным законом о бюджетном процессе определены тенденции социально-экономического развития Приангарья на среднесрочную перспективу. Об этом сообщил заместитель Председателя Правительства региона Антон Логашов.



Прогноз социально-экономического развития Иркутской области на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов разработан на трехлетний период на вариативной основе с учетом рекомендаций и сценарных условий социально-экономического развития Российской Федерации, данных Территориального органа Федеральной службы статистики по Иркутской области, информации о планах развития крупнейших хозяйствующих субъектов Иркутской области и экспертных оценок перспектив развития региона, подготовленных исполнительными органами государственной власти Иркутской области.



Согласно прогнозу, среднегодовой темп роста ВРП в период 2020 – 2022 годах запланирован на уровне 8,7%. Стабилизация цен на мировых рынках и оптимистичные планы развития компаний Приангарья позволяют прогнозировать рост объемов производства и, как следствие, увеличение доходов областного бюджета. В среднесрочной перспективе ключевое влияние на экономику региона будет оказывать деятельность предприятий нефтегазохимического, машиностроительного, лесопромышленного комплексов.



За счет реализации мероприятий, предусмотренных в рамках областных государственных программ, будет обеспечено развитие сельского хозяйства и рынков сельхозпродукции, ввод жилья до 2022 года увеличится до 1300 тыс. кв. метров в год. В 2020 году рост номинальной зарплаты составит 6,5%, ее размер ожидается на уровне 48 795,4 руб.

По сообщению пресс-службы Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области