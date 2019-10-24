Правительство региона сформировало проект областного бюджета на 2020-2022 годы

Сегодня на заседании Правительства Иркутской области были рассмотрены основные параметры проекта регионального бюджета на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов. Представляя цифры, министр финансов региона Наталия Бояринова отметила, что доходы на трехлетний период определены на основании базового варианта прогноза социально-экономического развития Прибайкалья.



Доходы на следующий год запланированы в сумме 176,1 млрд рублей, в том числе налоговые и неналоговые – 148,2 млрд, что на 3,2 млрд рублей выше объема, запланированного на 2019 год при последнем уточнении бюджета. В 2021 году доходы прогнозируются в объеме 185,1 млрд рублей, из них 157,8 млрд рублей – налоговые и неналоговые. В 2022 году доходы планируются в сумме 189,3 млрд рублей, в том числе налоговые и неналоговые – 166,2 млрд рублей.



Федеральные средства, предназначенные для Иркутской области на 2020 год в соответствии с проектом бюджета страны и с учетом действующих и предварительных соглашений о предоставлении субсидий, составили 28 млрд рублей. Это выше первоначального объема текущего года на 53%. Превышение обусловлено увеличением целевых межбюджетных трансфертов.



Расходы областного бюджета составят: на 2020 год – 184,6 млрд рублей, на 2021 год – 186,4 млрд рублей, на 2022 год – 187,9 млрд рублей. При формировании расходной части к основным приоритетам отнесены несколько направлений финансирования. Это реализация региональных проектов в рамках национальных проектов, установленных Указом Президента России от 7 мая 2018 года. Следующее – выполнение социальных обязательств перед жителями области, включая поддержку семей при рождении детей, индексацию социальных и денежных выплат. Далее – обеспечение устойчивости местных бюджетов. Еще один приоритет – это строительство приобретение, реконструкция и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры. Пятое – обеспечение жильем отдельных категорий граждан, прежде всего, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Шестое – содержание, реконструкция и ремонт автомобильных дорог. Также приоритетными остаются мероприятия, связанные с ликвидацией последствий наводнения, которое произошло на территории региона минувшим летом.



Формирование проекта областного бюджета на 2020-2022 годы завершено. 25 октября Губернатор Сергей Левченко внесет законопроект на рассмотрение депутатов регионального парламента.

По сообщению пресс-службы Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области