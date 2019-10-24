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Первая контейнерная площадка для раздельного сбора отходов появится в Иркутске

24 октября 2019

Первую контейнерную площадку для раздельного сбора мусора откроют в Свердловском районе Иркутска 26 октября. Объект будет располагаться во дворе дома No 267/4 по улице Лермонтова, сообщает пресс-служба регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами «РТ-НЭО Иркутск».

26 октября в 13:00 состоится открытие первой контейнерной площадки для раздельного сбора отходов в Свердловском районе города Иркутска. Мероприятие состоится во дворе дома 267/4 по улице Лермонтова. 

На территории обслуживания УК “Прогресс” будут установлены цветные контейнеры для сортировки отходов жителями многоквартирных домов. Это позволит осуществлять сбор отходов по четырем фракциям: зеленый - стекло, оранжевый - пластик, синий - бумага, серый - смешанные отходы, которые не подлежат переработке.

 


/ СИА /
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