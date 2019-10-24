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В Иркутской области почти 57% услуг Росреестра оказано в электронном виде

24 октября 2019

Управление Росреестра по Иркутской области подвело итоги работы за девять месяцев текущего года. С января по сентябрь ведомство зарегистрировало почти 486 тысяч прав на объекты недвижимости. Также за указанный период было проведено почти 54 тысячи учетных действий.

«Каждую минуту ведомство оказывает порядка 12 услуг. Около 57% из них - в цифровом формате. Так, в электронном виде предоставляется более 80% сведений Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН). В целом, если сравнивать 2018 – 2019 годы, в текущем году спрос на электронные услуги Росреестра в Иркутской области вырос практически на 17%. Количество предоставленных сведений ЕГРН в электронном виде увеличилось на 19%», - говорит руководитель Управления Росреестра по Иркутской области Виктор Жердев.

Среди достижений ведомства Виктор Жердев также отметил сокращенный в несколько раз срок оказания услуг. За девять месяцев текущего года средний фактический срок регистрации прав на недвижимое имущество составил два дня (по закону - семь дней). В случаях, когда документы подаются в офисы многофункционального центра, средний срок регистрации прав не превышает четырех дней (по закону – девять дней).


/ СИА /
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