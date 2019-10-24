Сотрудник Иркутского филиала «Ростелекома» стал финалистом конкурса «Цифровой прорыв»

Инженер электросвязи Иркутского филиала ПАО «Ростелеком» Никита Сабуров стал финалистом Всероссийского конкурса «Цифровой прорыв» – одного из флагманских проектов президентской платформы «Россия – страна возможностей».

Никита Сабуров рассказал, что тестирование проходило на веб-сайте конкурса, региональный этап состоялся в Технопарке ИРНИТУ, а финал – в Kazan-EXPO в Казани.

Иркутской команде предстояло разработать прототип программного обеспечения (ПО) для автоматической проверки дублирования программного кода при государственных закупках. По словам Никиты, было интересно решать реальные задачи больших компаний, а также общаться с их представителями и предлагать свои нестандартные проекты и способы их реализации.

«Государство закупает программное обеспечение, а недобросовестные подрядчики продают под видом оригинальной продукции уже готовое открытое ПО, – рассказывает Никита Сабуров. – В этом случае понадобился инструмент, который бы определял его оригинальность и экономил деньги налогоплательщиков. Мы разработали такой веб-сервис, который сравнивал файловую структуру ПО и используемые библиотеки».

Директор Иркутского филиала ПАО «Ростелеком» Юрий Тиман, поздравляя Никиту Сабурова, отметил: «Такие масштабные мероприятия как «Цифровой прорыв» стимулируют развитие IT-отрасли в России. Сотрудники «Ростелекома» бросили вызов командам других компаний, которые представляли информационные и компьютерные технологии и проекты в этом конкурсе. Мы гордимся, что иркутяне – сотрудники «Ростелекома» – участвуют и побеждают в таких масштабных проектах и делают нашу страну сильнее в сфере высоких технологий».

Финальный хакатон конкурса «Цифровой прорыв» стал самым масштабным соревнованием IТ-специалистов в мире. Такое заключение дали эксперты Книги рекордов Гиннесса. Участники конкурса установили новый мировой рекорд — одновременно на площадке работали более 3 000 программистов, инженеров, компьютерщиков и других представителей информационной среды из 77 регионов России.

Справка: Хакатон (англ. hackathon, от hack (см. хакер) и marathon — марафон) — форум разработчиков, во время которого специалисты из разных областей разработки программного обеспечения (программисты, дизайнеры, менеджеры) сообща решают какую-либо проблему на время. Обычно хакатоны длятся от одного дня до недели.