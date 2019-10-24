В Иркутском районе завершен ремонт дороги к двум садоводствам по Мельничному тракту

Ремонт подъездной дороги к садоводствам «Минерал» и «Незабудка» по Мельничному тракту завершен в Иркутском районе. Приемочная комиссия, в состав которой вошли специалисты администрации, депутат Думы района, представитель Дорожной службы Иркутской области и председатели садоводств, накануне, 23 октября, оценила качество проведенных работ. По итогам осмотров оба участка дороги были приняты в эксплуатацию.

- Общая протяженность отремонтированных участков дороги составила более 8 км. Подрядчиком было выполнено устройство оснований и покрытий из песчано-гравийной смеси, скошена трава и срезана часть кустарников, - рассказал начальник отдела охраны окружающей среды, экологической безопасности и дорожной деятельности КУМИ администрации Иркутского района Александр Богородский.

На проведение ремонтных работ ООО «Горсвет», выступившее подрядчиком, привлекло порядка 40 единиц техники и около 50 дорожных рабочих. На отсыпку дорог было завезено 25 тысяч тонн песчано-гравийной смеси.

- Раньше дороги здесь, по сути, не было. Максимальная скорость, с которой можно было ехать, была 25 км в час, потому что везде были огромные ямы, страдала подвеска машины. Своими силами весной и осенью мы запускали здесь грейдер, после этого можно было ездить недели две еще, потом все было по-старому. Сейчас состояние дорог отличное, не сравнить с тем, что было. Теперь спокойно можно ехать на скорости 60 км в час, добираться до дачи в два раза быстрее, - рассказал председатель СНТ «Фотон» Александр Губин. Отремонтированные участки дороги имеют 2-х летний гарантийный срок обслуживания.

Всего в Иркутском районе в 2019 году был запланирован ремонт 14 дорог к СНТ общей протяженностью около 30 км, что на 10 км больше, чем в 2018 году. 13 из них уже приняты в эксплуатацию, работы продолжаются на дороге, ведущей к СТ «Строитель» по 15 км Байкальского тракта. На ремонт дорог из областного и районного бюджетов было выделено более 67 млн рублей. В рамках первого этапа работ ООО «Горсвет» отремонтировало подъездные дороги к СНТ «Светлое», «Гелиос», «Печатник» (Марковское МО), СПК «Юбилейный», ДНТ «Жемчужина», «Серебряный ключ», «Недра», «Лотос», «Сибсервис-сад» (Ушаковское МО), СНТ «Лесник», «Раздолье 2» (Уриковское МО). Работы выполнялись с июня 2019 года.