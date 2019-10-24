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Специализированная группа по декриминализации лесной отрасли создана в Иркутском районе

24 октября 2019

С мая 2019 года на территории Иркутского района и областного центра создана специализированная группа из восьми полицейских, занимающаяся раскрытием преступлений в лесной отрасли.

В задачи группы входят проведение рейдов, изъятие техники, оформление необходимых документов для судебных инстанций, а также организация профилактических мероприятий. Об этом сообщил заместитель начальника полиции МУ МВД «Иркутское» подполковник полиции Петр Бочкарев на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям 23 октября.

- На протяжении последних нескольких лет имеется тенденция снижения количества зарегистрированных преступлений на территории Иркутска и Иркутского района. Это свидетельствует о планомерности проводимой работы по декриминализации лесной отрасли, - отметил он.

За 2019 год зарегистрировано 261 сообщение о происшествиях в сфере лесопромышленного комплекса, возбуждено 124 уголовных дела. 


/ СИА /
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