Специализированная группа по декриминализации лесной отрасли создана в Иркутском районе

С мая 2019 года на территории Иркутского района и областного центра создана специализированная группа из восьми полицейских, занимающаяся раскрытием преступлений в лесной отрасли.

В задачи группы входят проведение рейдов, изъятие техники, оформление необходимых документов для судебных инстанций, а также организация профилактических мероприятий. Об этом сообщил заместитель начальника полиции МУ МВД «Иркутское» подполковник полиции Петр Бочкарев на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям 23 октября.

- На протяжении последних нескольких лет имеется тенденция снижения количества зарегистрированных преступлений на территории Иркутска и Иркутского района. Это свидетельствует о планомерности проводимой работы по декриминализации лесной отрасли, - отметил он.

За 2019 год зарегистрировано 261 сообщение о происшествиях в сфере лесопромышленного комплекса, возбуждено 124 уголовных дела.