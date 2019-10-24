За сутки жители области перевели мошенникам 2,5 миллиона рублей

За минувшие сутки зарегистрировано 14 заявлений граждан, ставших жертвами аферистов, об этом сообщает ГУ МВД Иркутской области.

Лже-сотрудники банка позвонили одной из братчанок и сообщили, что ее накопления пытаются похитить. Чтобы избежать списания, женщина перечислила деньги на якобы резервный счет банка. В общей сложности потерпевшая лишилась порядка 1,2 миллиона рублей.

Еще двое жителей региона стали жертвами обмана пытаясь приобрести автозапчасти через интернет - в совокупности свыше 30 тысяч рублей в качестве предоплаты перевели жители Иркутска и Зимы.

Пенсионер из Черемхово перечислил аферистам больше 220 тысяч рублей при попытке провести операцию на брокерском рынке.

Желая приобрести дом в городе Красноярск житель Чуны в качестве задатка перечислил 20 тысяч рублей, после денежного перевода создатель объявления перестал отвечать на звонки.