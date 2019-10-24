На социальные объекты в 2019 году в Иркутской области потратят почти 17 млрд рублей

На строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и проектирование объектов социально-культурного назначения в 2019 году предусмотрено 16 млрд 905 млн рублей. Об этом на отчетном собрании Союза строителей Иркутской области сообщил глава Приангарья Сергей Левченко.

– Эти деньги позволят построить или отремонтировать 321 объект: 38 детских садов, 60 школ, 63 спортивных объекта, 45 – культуры, 103 – здравоохранения и 12 объектов социальной поддержки, – подчеркнул Губернатор.

Губернатор напомнил, что в 2019 году в Иркутской области необходимо ввести 1 млн кв. м нового жилья. Сейчас в регионе 58 застройщиков реализуют 86 проектов на деньги граждан. Общее количество квадратных метров по этим проектам составляет 1 млн 357 тыс. кв. м, что превышает намеченные показатели.

Кроме того, в регионе наблюдается устойчивый рост доли строительства индивидуального жилья. Так, в 2017 году показатель составлял 33%, а в 2019 году планируется, что он составит уже 55%.

Целевые показатели развития отрасли жилищного строительства предусмотрены в проекте первой «пятилетки» социально-экономического развития Иркутской области на 2019 – 2023 годы.

Продолжаются работы по сокращению непригодного для проживания жилищного фонда, переселению граждан из такого жилья. На это в 2019 году предусмотрено 1 млрд 896 млн рублей, на эти деньги построят более 8 тыс. кв. м нового жилья.

Глава региона подчеркнул, что для граждан Иркутской области действует система льготного ипотечного кредитования на новое жилье по стандартам АО «ДОМ.РФ» с пониженной процентной ставкой. Также, в 2019 году планируется запустить социальные выплаты на первоначальный взнос или погашение части ипотечного жилищного кредита. На это в областном бюджете на 2019 год предусмотрено около 33 млн рублей, что позволит оказать государственную поддержку 184 семьям.