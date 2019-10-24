Губернатор Иркутской области считает, что на финансовую поддержку Иркутска выделяется достаточно средств

Развитие Иркутска и решение крупных городских проблем невозможно без участия региональной власти, пояснил Губернатор Иркутской области Сергей Левченко на встрече с депутатами городской Думы Иркутска седьмого созыва.

- В областном законе отдельно прописана поддержка областного центра - 1% от всех собственных доходов бюджета. Формально - это сумма 1 млрд 320 млн рублей, но сегодня, если посмотреть от всех доходов областного бюджета – это 2,4 % средств из федеральной и областной казны. Хочу отметить, что в других регионах софинансирование намного меньше.

Такая цифра складывается из того, что в городе мы планируем строительство больших объектов, которые финансируются из федерального бюджета, - подчеркнул Сергей Левченко,

Отвечая на вопрос о руководстве города, об организации института сити-менеджера, Губернатор предложил помощь правительства региона администрации и Думе города Иркутска в создании и принятии положения о главе муниципальной администрации, отметив, что по его просьбе юристы уже разработали проект положения, опираясь на аналогичные документы, действующие в других регионах, где работают сити-менеджеры.

Вопросы депутатов также касались расселения из аварийного и ветхого жилья, работы Фонда капитального ремонта, газификации Иркутска, здравоохранения, строительства социальной, инженерной инфраструктуры. Губернатор поддержал предложение о создании объединенных рабочих групп представителей областной и городской власти по решению вопросов города Иркутска по всем направлениям, которые необходимы, с условием, чтобы проблемы решались в масштабах всего города, а не отдельно взятого округа.

- Цель нашей работы - развивать в целом городскую инфраструктуру, делать Иркутск удобным для жизни, - подчеркнул Председатель городской Думы Иркутска Дмитрий Ружников.

По итогам общения было принято решение о том, что Губернатор будет встречаться и обсуждать проблемные вопросы с депутатами городской думы Иркутска ежеквартально.