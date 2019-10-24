Иркутскстат: Каждый четвертый иркутянин имеет личный автомобиль

Автотранспорт в последние годы освоил новые дальние маршруты, среднее расстояние перевозки на междугородных автобусах выросло почти в 5 раз, со 101 км в 2010 году до 485 в 2018-м. Пишет в своем исследовании «Иркутскстат».

Автобусами на регулярных маршрутах за год перевезено 143,3 млн. пассажиров, большинство из них перемещается во внутригородском сообщении. На пригородное сообщение приходится 14% общего числа пассажиров и только 1% - на междугородные рейсы.

В Иркутской области 37 тысяч км автодорог, 75% общей протяженности имеют твердое покрытие. В расчете на 1000 кв. км территории приходится 32 км дорог с твердым покрытием, их плотность в нашем регионе, богатом лесными и водными ресурсами, вдвое ниже российского показателя.

Грузовой парк предприятий Приангарья – 11 тысяч автомобилей. На автотранспорт приходится около половины (46%) всех перевезенных грузов, объем перевозки за 2018 год составил 43,4 млн. тонн.

Постепенно растет личный автопарк. За 8 лет обеспеченность населения собственными легковыми автомобилями в расчете на 1000 человек выросла на 21%, с 203 до 246 машин. В собственности граждан имеются и грузовики, а также автобусы (микроавтобусы), их имеют соответственно 7% и 2% семей.