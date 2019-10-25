Иркутянка Марина Седых оказалась на 12 месте в рейтинге самых богатых женщин по версии Forbes

Совокупное состояние 25 участниц превысило 9 млрд долларов. Первую тройку рейтинга Forbes возглавляют президент компании Inteco Management Елена Батурина, гендиректор интернет-магазина Wildberries Татьяна Бакальчук и супруга петербургского миллиардера – Татьяна Ковальчук, вместе с мужем они члены некоммерческого партнерства, которому принадлежит 2,4% капитала банка «Россия».

Генеральный директор Иркутской нефтяной компании Марина Седых занимает в рейтинге 12-е место. Её состояние оценивается в $320 млн. Год назад, в рейтинге богатейших женщин России – 2018, она занимала одиннадцатое место.

С самого начала работы Иркутской нефтяной компании в 2000 году Марина Седых является бессменным генеральным директором. По мнению экспертов, ИНК является одной из самых динамично развивающихся частных компаний в нефтегазовом секторе в России.

«Иркутская нефтяная компания» (ИНК) является одним из крупнейших независимых производителей углеводородного сырья в России. Иркутская нефтяная компания и аффилированные с ней юридические лица (группа компаний ИНК) занимаются геологическим изучением, разведкой и добычей углеводородного сырья на месторождениях и лицензионных участках недр в Восточной Сибири – в Иркутской области, Республике Саха (Якутия) и Красноярском крае. Добыча углеводородного сырья по итогам 2018 года составила более 9 млн тонн, в компании работает более 8 тыс. человек.