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Волонтеры ИНК помогли оборудовать санитарную комнату в иркутском хосписе

25 октября 2019

Полгода назад активисты волонтерского совета Иркутской нефтяной компании встретились с руководством иркутской городской больницы №7 (хоспис), узнали про некоторые проблемы и потребности медучреждения, часть из которых сначала показалась непреодолимой. Об этом пишут на официальной странице ИНК в "Facebok".

Основная проблема – отсутствие санитарной комнаты, где можно было бы помыть тяжелобольного человека. Все манипуляции медперсонал вынужден был проводить прямо в палатах. Для оборудования помещения требовались немалые средства – около 400 000 рублей.

По решению руководства, ИНК выделили деньги на оборудования санитарной комнаты. Руководство медучреждения организовало ремонт помещения. Накануне волонтёры ИНК в очередной раз посетили хоспис, чтобы передать пациентам одноразовые пеленки и другие средства личной гигиены.


/ СИА /
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