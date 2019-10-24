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Кинотеатр «Марат» в Иркутске реконструируют в культурно-досуговый центр

24 октября 2019

В рамках муниципального заказа в Иркутске выполняются работы по проектированию реконструкции здания бывшего кинотеатра «Марат» под культурно-досуговый центр. Заместитель мэра-председатель комитета по управлению Правобережным округом Надежда Лебедева обсудила вопрос использования помещений с депутатом Думы Иркутска Георгием Ни.

По информации управления культуры администрации города, в настоящее время бывший кинотеатр находится в оперативном управлении муниципального учреждения «Дом Европы». Реконструкция здания под культурно-досуговый центр предусмотрена программой комплексного развития социальной инфраструктуры Иркутска. Электронный аукцион по определению подрядчика для создания проектной документации и расчетов сметной стоимости работ по объекту состоялся в мае 2019 года. В настоящее время проводятся проектные работы.

Планируется, что в культурном центре организуют работу информационного центра краеведения, публичной библиотеки для детей и взрослых, концертного зала на 100 мест, картинной галереи. Будут созданы условия для занятий детей и взрослых художественным, хореографическим и музыкальным творчеством. Здание будет оснащено всем необходимым оборудованием для доступа маломобильных групп населения, сообщает пресс-служба мэрии.

 


/ СИА /
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