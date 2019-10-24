ФНС: С 27 октября упрощаются расчеты при внешнеэкономической деятельности

С 27 октября 2019 года снимается ряд ограничений на порядок расчетов при внешнеэкономической деятельности. Эти поправки в валютное законодательство были внесены Федеральным законом от 16.10.2019 № 341-ФЗ.

Так, разрешается использование переводного (трансферабельного) аккредитива. Теперь это не нарушает требования по репатриации выручки, если резидент обеспечил зачисление экспортной выручки на свой счет или на счета вторых получателей средств в уполномоченном банке в соответствии с условиями и в срок, предусмотренный внешнеторговым экспортным договором.

Также данный закон признает правомерным нерепатриацию резидентом средств по внешнеторговому договору или договору займа в части сумм комиссионного вознаграждения, уплаченных банкам-корреспондентам за проведение операций по переводу денежных средств.

Федеральный закон № 341-ФЗ был подготовлен в Правительством Российской Федерации в рамках реализации национального проекта «Международная кооперация и экспорт» по либерализации валютного законодательства. Ее результатом стало принятие Федерального закона от 2 августа 2019 года № 265-ФЗ, который отменил ряд ограничений по предоставлению уведомлений об открытии, закрытии и изменении реквизитов счетов и вкладов в банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, и отчетов по ним. Также он предусматривает поэтапную отмену требования о репатриации выручки по внешнеторговым контрактам.