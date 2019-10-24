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Директора лесхоза в Иркутской области подозревают в получении взятки

24 октября 2019

Следственный комитет РФ по Иркутской области возбудил уголовное дело в отношении 33-х летнего директора Баерского филиала ОГАУ «Лесхоз Иркутской области». Его подозревают в получении взятки в особо крупном размере.

Следователями СКР было установлено, что в Чунском районе Иркутской области выявлен факт получения должностным лицом денежного вознаграждения в пользу предпринимателя. По версии следствия, директор Баерского филиала ОГАУ «Лесхоз Иркутской области» требовал от индивидуального предпринимателя незаконное денежное вознаграждение. В свою очередь, фигурант уголовного дела обещал выделить коммерсанту лесной участок под заготовку спелой и перестойной древесины в лесном фонде, а также оказывать общее покровительство по службе. Сумма требуемой взятки составила 1 миллион 400 тысяч рублей.

23 октября 2019 года при передаче денежных средств в сумме 250 000 рублей, предназначавшихся в качестве первой части взятки, был задержан посредник – 39-летний уроженец города Зимы. Директор Баерского филиала ОГАУ «Лесхоз Иркутской области» был задержан на своем рабочем месте, после проведения обыска в его служебном кабинете.

В настоящее время в отношении подозреваемых решается вопрос об избрании им меры пресечения. Расследование уголовного дела продолжается.


/ СИА /
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