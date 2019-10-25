Сергей Левченко: Работа по выдаче свидетельств на приобретение или строительство жилья будет завершена в короткие сроки

На 23 октября выдано 5 792 свидетельства на приобретение или строительство жилого помещения жителям пострадавших от паводка территорий. Об этом на заседании Правительственной комиссии по ликвидации последствий паводка, произошедшего на территории Иркутской области, сообщил Губернатор Сергей Левченко. Правительственная комиссия прошла под руководством заместителя Председателя Правительства РФ Виталия Мутко.

Как сообщил Сергей Левченко, в настоящее время оплачено 2233 свидетельства на 6,4 млрд рублей, в том числе 1952 свидетельства на 5,5 млрд рублей из федерального бюджета, 281 свидетельство на 902,2 млн рублей - из областного. В своем муниципальном образовании жилье приобрели 71,1% жителей, в других МО – 26,6%, за пределами Иркутской области – 2,3%.

- Работа по выдаче свидетельств продолжается и будет завершена в максимально короткие сроки, - отметил Сергей Левченко.

Напомним, общее количество подтопленных жилых домов в пострадавших от паводка территориях составило 10 890 (17 370 помещений). По результатам обследования (в том числе повторных) 7 727 домов (9 635 помещений) необходимо снести 5 492 домов (6 901 помещений), провести капитальный ремонт в 2 235 домах (2 734 помещениях).

Количество домов увеличилось (помещений) на 386 (479) в связи с тем, что были проведены обследования по новым заявлениям граждан. Кроме того, ранее органы местного самоуправления не проводили обследование жилья, на которое у граждан не было правоустанавливающих документов, сообщает пресс-служба Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области.

Виталий Мутко отметил, что в числе главных проблем, решение которых необходимо ускорить – строительство жилья.