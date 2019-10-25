«ЦБ оказался в сложной ситуации». Аналитики о снижении ключевой ставки 25 октября

Совет директоров Банка России на заседании в пятницу, 25 октября, рассмотрит вопрос ключевой ставке. Мнения аналитиков о размере снижения ставки разделились: больше половины экспертов прогнозируют ее снижения на 25 базисных пунктов (б.п.) - до 6,75%, остальная часть - на 50 б.п. - до 6,50%.

Наталия Орлова, главный экономист Альфа-Банка.

Фото: А. Фёдоров

«ЦБ сейчас оказался в сложной ситуации, - отмечает Наталия Орлова, главный экономист Альфа-Банка, - Спрос населения остается слабым и текущая динамика инфляции идет ниже ожиданий. Проявление проинфляционных факторов, в частности финансирование расходов бюджета, запаздывает, и этой вынуждает ЦБ действовать активнее. При этом значительное ускорение темпов экономического роста в 3 квартале 2019 года до 1,9% г/г (по оценке Министерства экономики) говорит о том, что монетарная политика не выглядит ограничителем для экономического роста. По этой причине мне представляется, что ЦБ имеет возможность удерживать процентную ставку около значения 6,5%. По причине быстрого роста экономики мне представляется, что снижение ставки на 25 базисных пунктов на заседании 25 октября выглядит более оправданным, но, возможно, ЦБ предпочтет снизить ставку до 6,5% уже в этом году».



