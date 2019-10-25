Валерий Яхимович, ПГК: «Цифровые сервисы и технологические решения способствуют развитию железнодорожного бизнеса»

«Железнодорожная отрасль претерпевает существенные изменения. Если раньше задача любого оператора сводилась к предоставлению вагона, то сегодня на первый план выходит сервис для клиентов», – говорит Валерий Яхимович, директор Иркутского филиала Первой грузовой компании (ПГК). О цифровой трансформации железнодорожного операторского бизнеса, новых технологиях и сервисах, которые использует компания при работе с клиентами, шла речь на ежегодной, двенадцатой встрече ПГК с коллегами и партнерами.

Ежегодная конференция Иркутского филиала Первой грузовой компании.

Фото: А. Фёдоров

IT берет на себя всю рутину

Летом 2019 года ПГК первой среди железнодорожных операторов объявила о переходе на платформу SAP S/4HANA и модуль SAP Transportation Management, адаптированного под специфику деятельности компании. В компании рассчитывают, что это решение позволит оперативно реагировать на рыночные изменения, повысит уровень сервиса и скорость реакции на запросы грузоотправителей. В октябре компания была удостоена премии SAP Value Award в номинации «Лидер цифровой трансформации». Событие стало признанием ее достижений в области внедрения современных технологий.

«Свыше 200 процессов компании затронула программа трансформации с учетом специфичных требований железнодорожных перевозок, – рассказал Валерий Яхимович. – Запуск платформы SAP позволил нам перейти на следующий уровень зрелости в части управления взаимоотношений с клиентами и рабочими процессами. Наша задача – с помощью технологий повысить скорость и качество принятия управленческих решений, сократить простои и порожний пробег вагонов, создать надежную инфраструктуру функционирования информационных систем и центров обработки данных. Мы уверенно идем к этой цели».

Мобильные сервисы позволяют расшивать «узкие» места

Сервисы для планшетов и смартфонов делают совместную работу с клиентами удобнее и быстрее. Например, новая версия «Личного кабинета клиента» теперь доступна на всех цифровых устройствах. Здесь есть детализированная информация по подходу груженых и порожних вагонов с прогнозной датой прибытия, интерактивная карта, где можно отслеживать их местоположение, раздел, где можно найти необходимые документы.

Ежегодная конференция Иркутского филиала Первой грузовой компании.

Фото: А. Фёдоров

«Кроме того, мы запустили сервис «Мобильный репортер». Он помогает оценить качество подготовки крытых вагонов и сократить их оборот. Если подвижной состав пришел с повреждениями, его можно сфотографировать, изображение направить через приложение менеджеру ПГК. Он оперативно свяжется с клиентом и отправит вагон в ремонт. Компания нацелена на то, чтобы постоянно улучшать взаимодействие с партнерами», – отметил начальник департамента перевозок промышленных грузов и товаров народного потребления Максим Тюрин.

В партнерстве с грузоотправителями

В процесс повышения эффективности ПГК вовлекает и своих клиентов. Чтобы свести к минимуму забраковку вагонов и сократить время маневровых работ на станциях погрузки, по инициативе ПГК и при активном участии клиентов создаются специальные пункты подготовки вагонов (ППВ). В 2019 году такой пункт организован на станции Гончарово на подъездных путях Иркутского алюминиевого завода.

«Наш партнер организовал пункт подготовки вагонов под погрузку. Мы начали сотрудничать в августе 2019 года и по итогам месяца снизили количество возвратов забракованных вагонов с восемнадцати до трех. В сентябре вернулся всего один», – рассказал Валерий Яхимович.

Ежегодная конференция Иркутского филиала Первой грузовой компании.

Фото: А. Фёдоров

Улучшать работу без лишних затрат

Не все технологические решения требуют материальных затрат. По словам Валерия Яхимовича, в большинстве случаев для получения лучшего результата достаточно тщательного анализа и незначительных изменений в привычной работе.

Изменение технологии осмотра цистерн под погрузку стратегического партнера «РН-Транс» в Ангарске было связано с забраковкой и последующими возвратами вагонов с баз налива из-за неисправности одной из деталей универсального сливного прибора – заглушки. «Мы организовали процедуру осмотра подвижного состава на станции погрузки партнера – Суховской, что позволило значительно сократить браковку цистерн. По итогам сентября, например, ни один вагон ПГК не был возвращен. Ценность подобных технологических решений – в отсутствии затратного механизма», – рассказал директор филиала.

Ежегодная конференция Иркутского филиала Первой грузовой компании.

Фото: А. Фёдоров

В качестве примера руководитель филиала также привел технологию отправки порожних крытых вагонов маршрутами со станции Эрлянь (Китай) через Монголию в Усть-Илимск и Братск. Подвижным составом обеспечивается сервисный клиент ПГК – компания «Финтранс ГЛ». Организация закольцованных маршрутов позволила сократить время оборота вагонов, а также на 20% увеличить долю технически-пригодного для экспорта подвижного состава, прибывшего под погрузку целлюлозно-бумажных комбинатов в Братске и Усть-Илимске.

«За счёт технологий можно оптимизировать транспортные расходы грузовладельцев и снизить нагрузку на сеть. Технологическая составляющая имеет, практически, безграничный потенциал. Для ее внедрения нужен анализ работы, возможностей, разработка порядка организации перевозки. Результат не заставит себя долго ждать, а процесс при этом не требует дополнительного финансирования. Все зависит исключительно от нас – участников перевозочного процесса. Мы должны работать сообща, чтобы достигать лучшего результата», – резюмировал Валерий Яхимович.

Ежегодная конференция Иркутского филиала Первой грузовой компании.

Фото: А. Фёдоров

Акционерное общество «Первая Грузовая Компания» (ПГК) – крупнейший частный оператор грузовых железнодорожных перевозок России.

В управлении компании находятся более 113 тыс. вагонов разного типа, что составляет 10% от всего парка РФ. Основу парка составляют вагоны трех видов: полувагоны (61,6 тыс.), цистерны (17,6 тыс.) и крытые вагоны (16,7 тыс.).

Оператор предоставляет полный комплекс услуг по транспортировке грузов.

Клиентами компании являются крупнейшие российские промышленные и добывающие компании, представители среднего и малого бизнеса, такие как Группа «Илим», «ЕВРОЦЕМЕНТ груп», «ЛУКОЙЛ», НЛМК, «Роснефть», «Северсталь», «СУЭК».

В клиентском портфеле Иркутского филиала – более 250 предприятий Иркутской и Амурской областей, Республики Бурятия и Забайкальского края.