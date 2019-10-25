РУСАЛ за 10 лет переработал около 50% образованных отходов алюминиевого производства

РУСАЛ в течение 10 лет переработал и реализовал более 50 % образованных алюминиевыми предприятиями компании отходов. Переработка шлама глиноземных предприятий – как красного, так и нефелинового – составила около 10%, что делает РУСАЛ в лидером в переработке глиноземных шламов среди алюминиевых компаний мира.

РУСАЛ не только увеличивает долю перерабатываемых самими предприятиями отходов, но и реализует отдельные их виды как высококачественное сырье для потребителей из других отраслей. Перед заводами поставлена задача 100% реализации всех коммерчески востребованных отходов. Для ее достижения ведется работа по увеличению кооперации и расширению сотрудничества, как с российскими, так и ведущими мировыми промышленными производителями.

Кроме того, в рамках реализуемой стратегии по снижению воздействия на окружающую среду, компания разрабатывает и внедряет технологические решения для вовлечения уже накопленных отходов в производство и их дальнейшей переработки.

Компания продолжает тестирование инновационной технологии переработки красных шламов — основных отходов глиноземного производства, которые содержат ценные оксиды металлов, в том числе скандия. В 2018 году была доработана технология, в результате которой степень извлечения была повышена, а расход основных реагентов снижен. В 2019 году продолжается оптимизация технологии для дальнейшего снижения себестоимости получения оксида скандия при промышленном объеме производства.

Вторым по значимости видом производственных отходов в компании является отработанная угольная футеровка электролизеров. В 2018 году доля переработки угольной футеровки превысила 60%. В целом, по итогам 2018 года в сравнении с 2009 годом количество переработанных отходов угольной футеровки выросло на 20%.

«Уменьшение объемов отходов, снижение их образования, увеличение переработки и вторичного использования - одна из целей компании в области снижения воздействия на окружающую среду. К примеру, на Саяногорской промплощадке уже сейчас более 90% отходов перерабатывается или реализуется потребителям. Продолжение внедрения новых технологий, которые сейчас находятся в завершающей стадии тестирования, а также модернизация производств позволит ставить такие максимальные задачи и перед другими предприятиями компании», – отметил технический директор РУСАЛа Виктор Манн.

РУСАЛ (www.rusal.ru) – лидер мировой алюминиевой отрасли. В 2018 году на долю компании приходилось около 5,8% мирового производства алюминия и 6,2% глинозема. В компании работает около 64 000 человек. РУСАЛ присутствует в 20 странах мира на 5 континентах. Обыкновенные акции РУСАЛа торгуются на Гонконгской фондовой бирже (торговый код 486) и на Московской бирже (торговый код RUAL).