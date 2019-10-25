Иркутяне стали в 3,5 раза чаще покупать детские умные часы

МТС проанализировал продажи носимых устройств. С января по сентябрь 2019 года по отношению к аналогичному периоду прошлого года, в столице Приангарья продажи умных гаджетов для детей выросли почти в 3,5 раза. Самым быстрорастущим сегментов мобильной электроники стали детские часы.

Самыми популярными брендами производителей детских часов стали «Кнопка жизни», Elari и Jet. Больше всего таких гаджетов в 2019 году приобрели в Москве, Краснодаре, Санкт-Петербурге. В сентябре 2019 года продолжительность разговора по детским часам среди абонентов МТС выросла на 25% по сравнению с сентябрем прошлого года. Время общения за месяц по носимым гаджетам составляет примерно 54 минуты. Около 15% детей тратят на общение с родителями более 100 минут в месяц. 70% покупателей приобретают часы в салонах МТС сразу со специальным тарифным планом для умных устройств.

Чаще всего умные часы приобретают детям в возрасте 8-10 лет. В это время у них появляется больше самостоятельности, они посещают кружки и начинают перемещаются по городу без родителей. Детские часы также покупают юным пользователям 5-10 лет — как правило, их используют для отслеживания местоположения ребенка. Подросткам 11-15 лет приобретают классические умные часы и фитнес-браслеты, которые используют как модный аксессуар и помощник для тренировок.

65% детей носят часы постоянно, 30% время от времени и 5% владельцев редко ими пользуются.

Российские дети открыты к общению с голосовыми помощниками, встроенные в умные часы. Более 50% детей общаются с виртуальным ассистентом как минимум раз в неделю, а 6% находятся с ним в контакте ежедневно, задавая вопросы, решая математические задачи или играя в простые игры.

Детские умные часы позволяют контролировать местоположение детей. С помощью мобильного приложения на смартфоне и специальной SIM-карты, встроенной в носимое устройство, родители могут проверять, где находится ребенок, смотреть историю перемещений. Часы позволяют оставаться на связи с взрослыми — по ним можно звонить также, как по обычному смартфону. Чаще всего такой гаджет носят в детском садике и начальной школе, где не рекомендуется использовать мобильный телефон.