Председатель Правления АТБ Сергей Аврамов подписал соглашение о сотрудничестве с Правительством Амурской области

24 октября Председатель Правления Азиатско-Тихоокеанского Банка Сергей Аврамов и Губернатор Амурской области Василий Орлов провели рабочую встречу, в ходе которой подписали двустороннее соглашение о сотрудничестве.

Целью соглашения между Банком и руководством области стала совместная работа, нацеленная на социально-экономическое развитие Амурской области. Азиатско-Тихоокеанский Банк будет оказывать содействие в части реализации государственных программ, а также мероприятий в области жилищно-коммунального хозяйства, здравоохранения и инфраструктурного строительства. Одним из основных пунктов договора является участие Банка в инвестиционных, социальных и других проектах и программах, направленных на развитие бизнеса. Также Азиатско-Тихоокеанский Банк готов оказывать содействие в обеспечении доступности банковского обслуживания в отдаленных и северных районах Амурской области.

- Амурская область является одним из ключевых регионов работы нашего Банка. Это родина АТБ и начало его истории. При этом, являясь мультирегиональным Банком, мы с особым вниманием относимся к каждому региону, и в этом году уже заключили несколько соглашений о сотрудничестве с главами областей и муниципалитетов. На встрече с Василием Александровичем мы определили задачи и цели совместной работы, а также подписали двустороннее соглашение, к которому будет разработана дорожная карта с конкретными проектами и сроками. Это позволит нам оказывать адресную поддержку местным предприятиям, финансировать инфраструктурные проекты, помогать развитию малого и среднего предпринимательства, а также содействовать привлечению международных инвестиций. Такое взаимовыгодное сотрудничество дает импульс развитию различных сфер экономики и жизни региона, - рассказал Председатель Правления Азиатско-Тихоокеанского Банка Сергей Аврамов.

К слову, АТБ уже заключил соглашения о сотрудничестве с главами Камчатского края, Чукотской автономной области, Магаданской области и мэрией города Магадана. В ближайшее время планируется подписание соглашений с главами других регионов.